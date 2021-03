¿habrá podio español? ¿podrá Pérez con Verstappen? ¿Brillará Schumacher?

Fernando Alonso no llega a un coche claramente ganador, pero sí uno que sabe lo que es subirse al podio. Después de los tres logrados por Renault (hoy Alpine ) a finales de 2020, aspira a acabar con los casi seis años sin pisar uno de Fórmula 1. De igual manera, Sainz aspira a convertir el cajón en un objetivo regular y no esporádico como ocurrió en McLaren , con quien logró ya dos.

