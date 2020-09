¿Habrá menos gripe gracias a las mascarillas?

A pesar de todo, y aunque es probable que haya menos gripe este año, no se puede afirmar rotundamente que la incidencia descienda tanto como en el sur por varios motivos. Uno de ellos es que, aunque continúan las medidas para evitar que se propague la enfermedad, ya no hay confinamiento y, por tanto, más movilidad y menos distanciamiento social. Por otro lado, que la vacuna contra la gripe que se recomienda cada año en el hemisferio norte depende de los serotipos que hayan estado presente en el hemisferio sur. Este año, al haber habido tan poca incidencia, es más difícil saberlo y elegir la vacuna acertada.

Este año esperan que la cuota de vacunación de la gripe aumente gracias a las campañas de concienciación y por miedo al coronavirus, algo que, desafortunadamente, no ha ocurrido otros años, cuando “la cuota entre los mayores de 65 no llegaba al 60% y entre el personal sanitario, al 35%. Desde SEMERGEN queremos incidir en esto porque, al reducir los casos de gripe, una enfermedad cuyos síntomas coinciden en muchos casos con los del coronavirus, podremos localizar y aislar los casos mucho más fácilmente. Además, al igual que ocurre con el coronavirus, la gripe en grupos susceptibles llega a ser una enfermedad muy seria”, dice tajante.

