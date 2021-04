habrá más fusiones y una drástica reducción de plantillas y sucursales

Carlos Balado, ex dircom del Banco Popular, pronostica que “en la medida en que el volumen de transacciones físicas continúe perdiendo peso en detrimento de las operaciones de pago digitales, la tendencia a la digitalización puede aumentar en el futuro y, en ese entorno extremadamente competitivo, el mapa de fusiones nacionales puede no estar todavía cerrado”.

Cristina Campabadal augura un gran porvenir a la banca digital. “La demanda es tener excelentes apps para el móvil desde donde el cliente pueda gestionar su propio dinero o hacer sus transferencias, etc. También están ofreciendo lo que muchos clientes demandan, que es la unión de las finanzas con la tecnología, por eso también la aparición de las fintech”, explica. En ese sentido, agrega: “Los grandes bancos invierten más en sus departamentos de IT y compliance, que en el equipo y personal que trabaja cara al público. ¿Por qué? Porque cada vez más las personas lo hacen todo desde el móvil”.

