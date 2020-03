“Hablo conmigo horas y horas durante la carrera”

2019 fue un sueño real para Pau Capell, el brillante atleta de montaña que ganó todas las carreras de larga distancia que disputó. La guinda llegó en el Ultra Trail del Mont Blanc, posiblemente la carrera de montaña más famosa del mundo: 170 kilómetros que Pau lideró casi de inicio a fin y que conquistó en poco más de 20 horas. Llegó entonces el momento de buscar grandes retos para 2020, y el primero fueron los 120 kilómetros de la Transgrancanaria, que conquistó -por cuarta vez- junto a Pablo Villa, entrando juntos en meta. Un momento inolvidable. Una semana después ya está fresco como una lechuga, retocando el tetris de su calendario, trastocado por el coronavirus.

¿Cómo lleva el confinamiento?

De momento lo llevo bien, hay que tener paciencia porque es importante que todos nos quedemos en casa. Yo tengo suerte porque puedo seguir entrenando, tengo máquinas de gimnasio en casa y un jardín, así que no me quejo.

¿Y cómo se entrena?

Bueno, está claro que no tenemos la montaña y así no es lo mismo, pero sigo haciendo a diario unos 35 kilómetros en la cinta más otros ejercicios.

¿35 kilómetros en una cinta de correr?

Sí, es lo que toca.

Su calendario de carreras ha cambiado radicalmente

Sí, se han suspendido varias carreras y he tenido que cambiar todo un poco. Espero que en mayo se vaya solucionando un poco la cosa, veremos.

¿Cómo se recupera después de una carrera de más de 100 kilómetros como Transgrancanaria?

Pues ya me encuentro muy bien. El domingo todavía tenía agujetas pero el lunes ya estuve entrenando un poco y ahora estoy bien. Tengo una buena marca de nutrición, crown sport nutrition, y de ropa para recuperación, bv sport, y lo estoy notando bastante.

¿Come mucho más estos días?

Mi dieta es mediterránea y tampoco la cambio mucho, aunque estos días sí que como un poco más.

¿Ni un pequeño capricho?

Bueno, como a todos nos pasa tras una carrera, tenemos una necesidad de azúcar importante. Hoy, por ejemplo, me he comido un donuts de chocolate después de correr 24 kilómetros. Me lo he regalado.

¿Cuánto entrena por semana?

Los siete días de la semana. Suelo entrenar unas 5 horas diarias, 3 o 4 de cardio o correr y otra de ejercicios, abdominales, bosuu…

¿Y lo del descanso?

Bueno, algunos días entreno menos.

¿Y en cuanto a kilómetros?

Pues no suelo mirarlos mucho porque entonces me preocuparía, entre 200 o 300 kilómetros semanales.

¿Le costó encontrar la motivación tras ganar la UTMB el año pasado y todas las carreras que disputó?

Pues sí que me costó, porque a veces es difícil encontrarla, pero me puse a pensar a mirar si alguien había ganado dos veces seguidas UTMB, o cuatro veces la Transgrancanaria…y me motivé.

Habrá días en los que no le apetezca salir a entrenar…

Claro, hay días que estás cansado del anterior y tienes que hacer 30 kilómetros, o tres horas de cinta, y cuesta, pero tienes que hacerlo. Mi cabeza me dice ‘vamos’. Esa es la diferencia entre los que ganan y los que no, la cabeza.

¿Habla mucho consigo mismo?

Durante toda la carrera estoy así, alejando el sufrimiento y pensando en mil cosas. Las carreras de ultradistancia tienen una cosa buena y es que te permiten conocerte muchísimo, haces una introspección enorme. Somos seres humanos y nunca llegaremos a conocernos del todo, pero las carreras ayudan mucho. Ves reacciones tuyas que no conocías.

¿Alguna vez la cabeza le ha hecho retirarse?

Claro, en un par de carreras que iba primero me retiré porque no tenía más ganas, me quería ir a dormir. Es entonces cuando peor lo pasas, pero cuando más te ayudas. Necesitas derrotas y momentos malos para superarte y crecer.

Así que la cabeza es clave…

Para mí las carreras de larga distancia son un 60% cabeza y el 40% cuerpo.

¿Qué tiene Kilian que le hace ser una leyenda?

Es una persona diferente desde lo que la sociedad entiende por diferente, huye de las masas, va a lo suyo. Si a eso le unimos su enorme calidad, pues es un producto perfecto. Es el mejor atleta de montaña de la historia.

¿Le tiene ganas?

Claro, ya se lo he dicho. Pero este año no vamos a coincidir y es una pena. Tendrá que ser otro año.

¿A usted le sigue tirando más la competición que la aventura, como a él?

Yo todavía tengo 28 años y me sigue gustando mucho competir. Para hacer una aventura de estas el proyecto tiene que salir de ti, como pasó en el Ártico. Claro que me gustan esos retos, pero hay que ir poco a poco. De momento me centro en la competición.