Hablemos de rescates, esta vez antes de que se hagan necesarios

Cuando se le preguntó a Trump durante una reunión entre directores ejecutivos de aerolíneas y el vicepresidente Mike Pence cómo respondería a una solicitud de rescate de la industria de las aerolíneas, respondió: “Por favor no hagan esa pregunta, porque no han pedido nada así. Así que, por favor, no les den ideas”.

“Hay que recordar que se optó por los rescates del gobierno, en parte, porque los mercados privados habían fallado. No existía el mercado privado”, dijo Rattner en una entrevista. “Hoy en día, todavía no nos encontramos en esa situación”.

El actual presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell, ya redujo las tasas de interés y afirma estar listo para hacerlo de nuevo, conforme a una estrategia similar a la de Bernanke, que inundó la economía con dinero. En esta ocasión, sin embargo, bajar las tasas de interés no tendrá efectos tan notorios; no hará que la gente viaje ni que salga a comer más pronto, pero sí podría permitir que las empresas paguen tasas de interés más bajas y ayudarles a permanecer solventes por un periodo más prolongado, con la esperanza de que puedan resistir el daño económico derivado de la diseminación del virus.

