Hablar la literatura: la unión que necesitamos

Recta final del año y toca plantearnos la unión que necesitamos. Unión que no es gremio, que no requiere de reglas, ni de dogmas ni normas, que pide escucha atenta, debate y reflexión, que se riega con lectura, que genera libertad para seguir caminando cada uno su senda (sin descuidar los viejos caminos), que se alegra por el triunfo del otro, que apoya, construye, pero que es firme en su perspectiva. Necesitamos un vuelco en la percepción que estamos teniendo de nuestra literatura.

Siempre habrá quien no quiera hablar, que quiera vivir instalado en la amargura de su dogmatismo complaciente hecho de viejos logros, y eso forma parte de la vida en general, y en particular del arte, de la literatura. El “nosotros los lectores del Quijote ” contra “ustedes los lectores de Condorito ”, siempre lo habrá, y seguirán creyendo que la literatura y el ser escritor es algo tan limitado y minúsculo como su visión del mundo.

Pero cuidado con los gremios que se parapetan tras sus lecturas rimbombantes para esconder sus carencias; ojo con los que canonizan a unos y destierran a otros; cuidado con estar prestando oídos a quienes prefieren una literatura nacional estática porque no se adaptan a nuevas voces, miradas, contextos e interpretaciones. Hay mucho hostil clásico, pero no caigamos en el otro extremo, el de una ultracontemporaneidad runcha y de dudosas lecturas. Sí, nuestra patria es nuestra biblioteca, pero a veces, casi siempre, a la patria hay que revisarle la letra.

