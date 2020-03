Hablar de libros | La Prensa Panamá

Por eso me gusta hablar y escribir de libros. Los escritores creamos personajes de tinta y papel que encarnan lo que la Historia no dice, que hacen sonar la salsa de los días aquellos, que recuerdan sintonías de la radio o que reparan en la serpentina de un pretérito carnaval que los lectores recuerdan. Así, los hechos cobran todo el sentido, se dotan de un alma para ser recordados y convertidos en patrimonio.

Las sociedades que no hablan de sus libros están expuestas a no conocerse nunca. La literatura es una suerte de espejo que devuelve al individuo su parte menos conocida y procura reconciliarle con quien es y con el siglo que le ha tocado vivir. Las pocas certezas que podemos defender en Historia tienen su firmeza en la intrahistoria que podemos aprender a través de los textos de los escritores.

