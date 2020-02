Carles Pérez veía este verano como uno de sus grandes sueños se hacía realidad: debutar con el primer equipo del FC Barcelona. El extremo se asentaba en el once titular del equipo en el arranque de la temporada ante la plaga de lesiones que afectaba al Camp Nou y era de los jugadores que más ilusionaba en la cantera azulgrana. Sin embargo, ese sueño duró hasta enero.

En el mercado invernal, el Barcelona optaba por dar salida al canterano con dirección Romapara recaudar dinero, al igual que se hizo con su compañero, Abel Ruíz. Dos grandes prospectos de La Masía se marchaban en los últimos días de mercado.

Acerca de su salida ha querido hablar Carles Pérez en una entrevista en Mundo Deportivo. “Estoy dolido más que nada por las maneras. Creo que no se han portado bien al final, pero estoy agradecido al Barcelona. Soy un chico que lo ha dado todo por el Barça desde pequeño“, comenzaba argumentando.

“Mi sueño era llegar al primer equipo, lo conseguí y ahora me lo quitaron sin razón. Y más con las actuaciones que estaba haciendo”, comentaba entre claros indicios de frustración.

De la misma manera, aprovecha para mandarle un recado a la directiva del club, a la que tanto le gusta hablar de la cantera. “Hablan mucho de cantera y al final demuestran lo contrario. En fin, no tengo una mala imagen del Barça, estoy agradecido, pero no me gustaron las formas“, añadió.

Pérez, que se estrenó en su primer partido con la Roma como goleador, admite que no piensa en la opción de tanteo que tiene el club para repescarlo: “Desde que salí no he pensado en eso. El Barça es pasado y estoy centrado en la Roma, aunque no sé qué pasará en el futuro”.