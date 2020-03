Habilitan puntos de salida de buses para personal de salud

El Ministerio de Salud informó que desde este jueves 26 de marzo se habilitan puntos para la salida de buses que estarán disponibles para el personal de salud.

Los puntos establecidos para brindar el servicio son: la zonas pagas de Mega Mall, ubicada en Nuevo Tocumen; La Cabima para el sector Norte y la de Los Andes en San Miguelito, y también el sector de Perequeté en La Chorrera.

El horario será de 4:00 a.m., 5:00 a.m., 5:30 a.m. y 6:00 a.m. El personal de Salud solo debe presentar su carnet para utilizar el transporte.

En un Twitter el Minsa agradeció a la Cámara Nacional de Transporte por este aporte.

Infografía del Minsa.

Por otro lado, el sistema de transporte masivo Mi Bus, informó que desde este jueves 26 de marzo y hasta nuevo aviso, tendrán un horario de operación de 3:00 a.m. hasta las 12:00 m.n.

Además, indicaron que “se mantendrán monitoreando y analizando el comportamiento de la demanda, particularmente en horas de la madrugada, para realizar las acciones operativas que se ameriten”.