Habilitan formulario para interesados en vacunarse

La científica consideró que la plataforma que ha lanzado la AIG es importante, pero no será suficiente porque no todas las personas tienen internet, por lo que será clave integrar a la logística movimientos comunitarios o comités de salud, para llegar a la población objetivo.

Ivonne Torres-Atencio, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), indicó que para comenzar el proceso de vacunación se requiere tener localizadas a las personas que quieren y pueden recibir la vacuna, ya que cada vial que se abre contiene cinco dosis que debe ser aplicadas, y no se debe desperdiciar ni una sola. Una vez se abre un vial se debe usar todo su contenido.

