“Había más de un gilipollas”

Virginia Maestro ha vuelto a recordar su paso por Operación Triunfo, programa del que resultó ganadora en su sexta edición. Ahora, 14 años después, la artista echa la vista atrás y lo hace para rememorar, una vez más, cómo fue esa dura etapa de su vida. “El precio fue más alto de lo que yo jamás me pude imaginar“, reflexionó Virginia en declaraciones a Socialité.

Además, desveló que, realmente, hasta hace bien poco no había superado el trauma que desarrolló. “No hace tanto no podía hablar de esta movida sin derrumbarme muchísimo“, aseguró.

Virginia denunció la “falta de humanidad” sufrida durante el concurso por el rechazo de sus compañeros y la oposición a su victoria, que, para ella, fueron demoledores, incluso hasta sentirse culpable de ganar. “El mensaje que a mí me llegó es: ‘tú no te has merecido ganar’“. Sobre las burlas recibidas, dijo: “Había más de uno y más de una gilipollas“.





“Sentía vergüenza de mí misma“, admite Virginia, que reconoció que estuvo en terapia para superarlo. “Lo creativo se me bloqueó mucho, pero me alegro de estar volviendo a mi ser”, expresó.

De los ataques de Esther Aranda y su “fantasiosa” idea de haber podido ganar por delante de ella, dijo: “Para que algo te duela, la gente te tiene que importar o tiene que haber un cariño que ni hubo ni habrá”.