Haber sufrido cáncer de mama aumenta la predisposición a desarrollar un cáncer ginecológico

El estudio, que ha contado con la colaboración del Instituto Catalán de Oncología (ICO) de Girona y el Instituto de Investigación Biomédica de Girona (Idibgi) y que publica la revista Clinical Journal of Obstetrics and Gynecology, muestra el riesgo de diferentes tipos de cáncer ginecológico en las mujeres que han sufrido previamente un cáncer de mama.

