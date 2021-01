‘Habeas corpus’ a favor de Ricardo Martinelli

La educadora Yadira Pino, una de las víctimas del espionaje supuestamente cometido por Martinelli, dijo: “El magistrado es ambivalente, zigzagueante, es temeroso y toma decisiones muy cosméticas, como para que no se diga que no se está haciendo nada, la ley establece los mecanismos y los pasos para tomar una decisión”.

