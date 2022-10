“Ha sido un susto tremendo, pensé que no salía de esta”

Además, ha reconocido que ha sido “un susto tremendo, el mayor de mi vida” , puesto que “jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta”, ha confesado, para concluir explicando que “si Dios quiere, prontito estoy al 100%”.

El hijo de Isabel Pantoja se ha dirigido a sus fans para apuntar que “me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo “, señala, para dar también las gracias “a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa”.

