“Ha sido un día positivo”

Lo echaba mucho de menos! Condiciones difíciles en pista pero contento de haber completado el programa. ¡Mañana más y mejor! // I’ve missed this…a lot! Tricky conditions out there today but happy to have completed the programme. Positive day. On to tomorrow!

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) March 12, 2021