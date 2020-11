“Ha sido sincero, no de mala gana”

“Así -añadió- que creo que no estaremos tan atrasados (al llegar a la Casa Blanca) como pensamos en el pasado que podríamos estar”. Aunque no reconoció abiertamente la victoria de Biden, este lunes Trump levantó el bloqueo en el que había instalado a su Gobierno durante las últimas tres semanas y autorizó el inicio de la transferencia del poder a los demócratas.

“Debo decir que el acercamiento ha sido sincero, no ha sido de mala gana hasta ahora y no espero que lo sea”, afirmó Biden a la cadena NBC en su primera entrevista en profundidad en televisión tras ganar las elecciones.

