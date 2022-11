“Ha sido muy difícil tomar la decisión”

Violeta Mangriñán vuelve a ser foco de polémica. Esta vez ha sido por una decisión que ella misma ha asegurado que le ha costado varios años tomar.

La influencer llevó hace un par de días a su perra, Canela, al veterinario para que la esterilizasen. Durante sus historias de Instagram mostró su estado de preocupación, pues, aunque era algo rápido, su mascota tuvo que pasar la noche en la clínica para estar vigilada y estar sin su ‘Cane’, como ella la llama, es algo que lleva muy mal.

Tras recoger a la perrita del centro médico y llevarla de vuelta a casa, la que fuera concursante de Supervivientes ha recibido varios comentarios negativos en los que le decían que su perra no va a volver a ser la misma.

“Si lo hemos hecho ha sido porque los médicos veterinarios nos dijeron que era lo mejor para ella”, comienza en sus declaraciones. Uno de los motivos por lo que han tomado la decisión es porque la raza de Canela, que es un Pomerania, puede desarrollar enfermedades como cáncer de mama o embarazos psicológicos, el cual ya experimentó hace unos meses cuando su dueña estaba embazada de Gala.

“Que después de esto venga gente y me diga que mi perra no va a volver a ser la misma, no va a volver a ser feliz o a jugar, me parece cruel y osado porque tampoco se puede basar lo que le haya pasado a un perrito con lo que le pueda pasar a otro“, declara con firmeza Violeta.

Asimismo, asegura que está un poco sensible con este tema porque para ella ha sido una decisión complicada y asegura que le duele que le envíen ese tipo de comentarios porque “Canela es como una hija” para la valenciana.

Violeta Mangriñán hablando sobre la operación de Canela, su perra. VIOLETA / INSTAGRAM

Por esto mismo, pide que paren de enviarle estos mensajes y aprovecha para agradecer el apoyo y cariño que le han brindando la mayoría de sus seguidores. “Al resto, por favor, dejadme en paz, al menos estos días“, concluye.