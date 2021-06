Vicky Losada, capitana hasta ahora del FC Barcelona, ha anunciado este viernes que deja el club para emprender una nueva aventura lejos, tras una campaña en la que ha levantado los tres trofeos de un triplete histórico, con Primera Iberdrola, Copa de la Reina y la primera Liga de Campeones femenina de la entidad.

“Estoy aquí para hacer público que esta va a ser mi última temporada en el club. Ha sido la decisión más difícil de mi vida, tomada en muchos meses y con muchas lágrimas, he buscado seguir aquí pero llega el momento de cerrar esta etapa. Mi corazón siempre será blaugrana”, aseguró la centrocampista internacional española en una comparecencia de despedida.

Losada, que llegó al club con 14 años, aseguró que “absolutamente todo” lo vivido de blaugrana le ha hecho ser la persona “más feliz” del mundo. “Sé que soy afortunada de poder estar aquí sentada despidiéndome de lo que es y será mi casa. Quiero dar las gracias al club, entendiendo siempre mi situación y respetándome en mis diferentes etapas en el Barça”, se sinceró.





“Quiero nombrar a Xavi Llorens –presente en la despedida–, la persona que confió en mí cuando era una niña, y me cambió la vida. A la afición por su respeto y cariño, sobre todo estos últimos años. Al ‘staff’ por lo que hemos pasado y el trabajo que hay detrás. Y gracias a mis compañeras, porque como ya saben llevar el brazalete en este club es una gran responsabilidad, y gracias porque juntas hemos conseguido ser eternas”, dedicó a sus compañeras.

En el día de su despedida, no quiso hablar de su futuro, si bien tiene “varias opciones”, y quiso centrarse en los agradecimientos. “Es mi despedida y quiero disfrutarla, cuando tenga que hablar de mi futuro lo haré pero no quiero que nada manche este día. He pasado un año histórico, me voy con lágrimas pero me voy muy contenta de lo que he hecho y de cómo se ha portado el club conmigo. Hoy solo quiero tener palabras de agradecimiento”, argumentó.

Uno de los clubes en los que más suena es el Manchester City, en la que sería su segunda etapa en Inglaterra tras su paso por el Arsenal en la 2015-16. No obstante tiene más ofertas, tanto de España como de fuera.

Se queda, entre otras cosas, con haber levantado como capitana la primera Liga de Campeones y con haber vivido el cambio del equipo hacia el profesionalismo. “Ha sido bonito vivir el cambio de un Barça y un fútbol femenino en la sombra, y crear ahora referentes y en un camino muy bonito. No me puedo quedar con una cosa, pero la ‘Champions’ era mi ‘espinita’ después de Budapest y no podía imaginar mejor final”, manifestó.





“Claro que sí, sí que hay momentos de duda porque es muy difícil para mí”, reconoció Losada, visiblemente emocionada. “Al final, una tiene que saber cuándo ha cerrado un ciclo, y sobre todo ser feliz. Quiero disfrutar del fútbol, del día a día, y levantarme con ganas de jugar y de disfrutar del camino”, apeló.

Y se va tomando sus propias decisiones, con un mensaje claro: “Tengo la experiencia y madurez suficiente para saber cuando acaba un ciclo”. “En Navidad ni mucho menos quería salir, pero cuando vas llegando al final tienes que tomar decisiones. Tengo ese poder de tomar la decisión, me considero una chica valiente, con ganas, estoy tomando esta decisión que es muy complicada para mí pero sé que es para el bien de todos”, resumió.

Además, no se cierra las puertas a volver a Barcelona para disfrutar con amigas y de un club que seguirá siendo su casa. “Claro que vendría, no sé como, pero a tomar un café y ver amigos seguro que volvería. Siento que me quedan aún muchos años de fútbol, el futuro no lo sé y claro que me gustaría volver. Esta es mi casa, y es algo que me hace feliz”, se sinceró.

Un palmarés legendario

Losada ha estado doce temporadas en cuatro etapas distintas en el Barça, la más longeva esta última tras regresar del Arsenal inglés iniciada la temporada 2016/17. Previamente había jugado también en el Espanyol y el Western New York Flash en Estados Unidos. Se despide acompañada de sus compañeras y cuerpo técnico, con el entrenador Lluís Cortés presente, y directivos del club.

Un Cortés que esta última temporada no le dio la confianza necesaria ni minutos en partidos importantes, siendo esto clave en la decisión de Losada de irse del club, como confirmó en una entrevista a Europa Press esta misma semana: “Expresé al club que no estaba a gusto y que no me sentía muy valorada en el equipo, por el entrenador. Tengo que mirar por mi bien y ha llegado el momento de irme del Barça”, avanzó.

En sus varias etapas en el Barça, la de Terrassa, de 30 años, ha ganado una Liga de Campeones, una Supercopa de España, cinco Copas de la Reina y seis Ligas. Un gran palmarés que completa la FA Cup que ganó con el Arsenal y que ahora confía en ampliar en su nueva etapa, cuyo destino todavía no está claro al estar negociando con varios clubes.