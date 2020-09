“Ha sido duro, pero no he visto la muerte ni de lejos”

A pesar de confesar que este “mal trago” ha sido “muy duro” y que ha podido “verle las orejas al lobo”, Rovira asegura que no ha visto la muerte “ni de lejos” . “ No he vivido con miedo, pero sí con mucho respeto “, confiesa.

“Mi actitud ha sido buena porque los médicos me dijeron que el tipo de cáncer que he tenido era de los que mejor pronóstico tenía”

Una lucha que comenzó el 16 de marzo. “Supongo que mi actitud ha sido buena porque los médicos me dijeron que el tipo de cáncer que he tenido era de los que mejor pronóstico tenía , con un 80% de probabilidad de curación”, relata el intérprete.

