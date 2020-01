ha roto cuatro coches valorados en 500 mil euros desde que llegó a Inglaterra

Según recogen Lu Martín y Pol Ballús, en su libro ‘ Pep’s City: The Making of a Superteam’ , la experiencia de Pep al volante desde que llegó a Inglaterra no ha sido del todo óptima. El entrenador de los citizens ha echado a perder hasta cuatro coches valorados en más de 500.000 euros : un Mercedes , un Range Rover , un Bentley y un Mini .

Pep Guardiola llegaba a Manchester en 2016 con la intención de consagrar al City como uno de los grandes equipos de Europa. Desde entonces, el ex de Barça y Bayern se ha adaptado a las mil maravillas al fútbol inglés y conquistó la temporada pasada los cuatro títulos que disputaba a nivel nacional. Sin embargo, hay dos aspectos que aún se resisten a Guardiola . El primero es la Champions, que no ha conseguido coronar desde que salió del Camp Nou… y la conducción.

You May Also Like