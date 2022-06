“Ha llegado la hora de nuestra despedida”

El Barça continúa con su limpia, esta vez le ha tocado a Dani Alves. Tras comunicarle el club que no seguiría una temporada más, el futbolista ha hecho oficial su adiós al conjunto culé a través de las redes sociales.





El brasileño llegó en el pasado mercado invernal para paliar la crisis defensiva que vivía el Barça, haciendo un gran esfuerzo en términos económicos para volver a vestir la camiseta con la que tantos títulos ganó.

Pese a no ser inscrito en la Europa League, el rendimiento de Alves fue más que correcto. Llegó a convertirse pieza clave en el esquema de Xavi Hernández, donde era el futbolista en el que más confiaba para ocupar el lateral derecho por encima de Dest y ante los problema de Sergi Roberto.

En total, desde su llegada disputó 16 partidos con el Barça, distribuyéndolos en 14 de liga, uno de Copa del Rey y otro de Supercopa de España. En ellos, sumó un gol y tres asistencias, demostrando el talento que todavía atesora en sus botas.

Una segunda etapa en el club muy diferente a la primera, ya que no han podido sumar ningún título debido a la crisis interna por los problemas económicos e institucionales del Barça.

A través de su Instagram, el veterano jugador, que ya alcanza los 39 años, se ha querido despedir del club y la afición con su toque cómico, como suele acostumbrar.

Carta de Dani Alves de despedida

“Ahora si llego lá hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos – y así fue

Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo 😂, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy.

Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respectan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós.

Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; GRACIAS.

Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy…. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria.

Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón. Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete y um grande libro de oro escrito!

Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún.

Que el mundo nunca olvide: UN LEON AÚN QUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEONNNN”

Para siempre VISCA AL BARÇA!