¿ha llegado la era de los robots asesinos autónomos?

Varios organismos de control de los Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales han solicitado una prohibición global de los sistemas de armas autónomos letales . Sin embargo, una coalición de miembros de la ONU, incluido Estados Unidos, opina que las regulaciones legales preventivas no son necesarias dadas las “limitaciones” de nuestra tecnología actual.

En cuanto a resultados, el texto solo dice que los vehículos aéreos de combate no tripulados y los sistemas de armas autónomos letales “ habían demostrado ser una combinación muy eficaz para derrotar a los sistemas de misiles superficie-aire Pantsir S-1 entregados por los Emiratos Árabes Unidos” a las fuerzas afiliadas a Haftar. “Anulada la amenaza del Pantsir S-1, las unidades de las fuerzas afiliadas a Haftar no disponían de ninguna protección real contra ataques aéreos a distancia”, subrayan.

Si bien los detalles completos del incidente relatado en el informe de Naciones Unidas no se han publicado y no está claro si hubo víctimas , de confirmarse que las hubo estaríamos hablando de las primeras muertes registradas llevadas a cabo por un robot asesino autónomo.

