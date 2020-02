¿Ha llegado el principio del fin de las ‘devoluciones en caliente’ en las fronteras de Ceuta y Melilla?

Con todo, Guinea cree que el fin de las ‘devoluciones en caliente’ en la totalidad de fronteras exteriores europeas aún está lejos, dado que la sentencia sólo obliga a España. “La mejor manera sería con una política de fronteras comunitaria , con su propio cuerpo de fronteras europeo, que obligue a respetar los Derechos Humanos. Pero es un juego de los que aceptan a la Unión Europea y de los que no; y últimamente vemos que muchos estados no quieren poner dinero en Europa.”

Por otra, se arguyó que los demandantes no podían demostrar que habían participado en el salto a la valla de Melilla en Agosto de 2014 por no aportar documentos oficiales de identidad; también, que habrían perdido el estatus de víctima al lograr entrar en territorio español de manera ilegal y ser deportados más adelante.

Este jurista opina que es muy poco probable que el TEDH falle en sentido favorable a España: “No se pueden ejercer tratos inhumanos o degradantes . No puedes coger a una persona y devolverla, no conoces las situaciones personales, de que huyen estas personas, si peligra su vida”.

Guinea recuerda que “la condena fue flagrante. La sentencia decía que no se había cumplido el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. El experto puntualiza que es esto lo que evalúa el Tribunal , al ser España estado miembro “de manera voluntaria”, y no depende del Derecho de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa.

N.T. y N.D. se quejaron, también, de que en ningún momento las autoridades españolas habían establecido su identidad y que no se consideró en ningún momento la posibilidad de que fueran objeto de más violaciones de sus derechos en Marruecos.

Posteriormente, la Policía de Nador los subió a un autobús con rumbo a Fez, a unos 300 kilómetros de distancia (la dispersión de migrantes por su propio territorio es una práctica frecuente en Marruecos para evitar los saltos a las vallas de Ceuta y Melilla). Pero eso no los detuvo. N.D. y N.T. lograron finalmente cruzar y quedarse en territorio español en octubre y diciembre de 2014 respectivamente.

