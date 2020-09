Ha empezado el cole: Madres, padres… ¿y ahora qué?

Por otro lado, es muy común dejarse llevar por el monotema covid-19 en espacios familiares, lo que, aunque no lo parezca, impacta a nuestros hijos siempre con las antenas puestas , generándoles preocupaciones innecesarias. Una forma de neutralizar este efecto es hablar del tema cuando ellos no estén delante y decidir hablar de otras cosas cuando toda la familia esté reunida.

Las palabras generan realidades . Si yo digo, “qué pena, estos niños no van a poder socializarse bien al llevar mascarilla” – aunque tal vez, en cierta medida no deje de ser verdad – estaré transmitiendo esta frustración y problema a mis hijos, que no por escucharlo se adaptarían más fácilmente a esta medida.

