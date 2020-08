¿Ha cambiado la pandemia nuestra forma de consumir?

La respuesta es un rotundo sí. No solo lo ha hecho, sino que las nuevas preferencias durarán un tiempo, ya que es probable que el empleo no regrese a su punto álgido del 2020 en 2021. Esta realidad se traducirá en una tendencia muy básica que acompaña a cada crisis: la búsqueda por parte de los consumidores de productos y servicios asequibles, con una buena relación calidad precio.

El turismo y sus correspondientes desplazamientos, también sufrirán las restricciones impuestas a nivel internacional, una situación que es posible que se prolongue durante uno o dos años, por lo que cada vez más consumidores apostarán por el turismo de interior, como se ha podido ver durante el verano de 2020.

Para hacer frente a estos cambios y favorecer la recuperación empresarial, los líderes globales ya están tomando medidas, definiendo estrategias y planes de continuidad que se ajusten a las nuevas demandas de los clientes actuales. ¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo este artículo en el site Think with Google y descubrirás las perspectivas de futuro del mundo empresarial de cuatro de ellos: Daniel Thorniley, presidente de DT-Global Business Consulting, Marga Hoek, autora de The Trillion Dolar Shift y New Economy Business, Kevin Gaskell, presidente de ITS Technology Group y Rita Clifton CBE, ex-presidenta de Interbrand.









MÁS INFORMACIÓN

