Ha bajado la inmigración hacia Estados Unidos; los sueldos han aumentado

Las restricciones a los trabajadores chinos fueron de las primeras medidas antiinmigración en Estados Unidos. Mary Coolidge, autora de uno de los primeros estudios en el mundo sobre el efecto de la inmigración en los sueldos, no vio ningún beneficio en la expulsión. En 1909, Coolidge argumentó que la percepción de una disminución de los salarios en California que motivó la reforma “se debió a varias causas que no estaban relacionadas con los chinos”. La expulsión hizo poco para aumentar los salarios. A las pocas décadas, Estados Unidos promulgó su primera gran reforma migratoria, la cual prohibió por primera vez la entrada de inmigrantes europeos. Un artículo que publicaron en diciembre Ran Abramitzky, de la Universidad de Stanford, y algunos colegas reveló que, tras el cierre de la frontera durante la década de 1920, los ingresos con base en la ocupación para los nacidos en Estados Unidos de hecho disminuyeron.

No obstante, hay evidencia de que algunos trabajadores se están beneficiando de la creciente antipatía de Estados Unidos hacia los inmigrantes. Gordon Hanson de la Universidad de Harvard sugiere que, si el impacto de la reducción de migrantes poco calificados se llega a reflejar en algún lado, será en tres trabajos particulares: las amas de llaves, los trabajadores de la construcción y el mantenimiento de jardines, y los instaladores de paneles de yeso. Estos trabajos dependen mucho de la mano de obra migrante y los servicios que ofrecen no se pueden negociar a nivel internacional. El salario promedio de esos trabajos está aumentando con mucha más rapidez que los sueldos de otros trabajos mal pagados, de acuerdo con cálculos de The Economist.

