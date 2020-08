¿Ha acabado 2020 también con la canción del verano?

De los meses del encierro se han mantenido muy fuertes dos de los pocos artistas que se atrevieron a lanzar novedades: Dua Lipa (por ejemplo con Break My Heart o Physical) y The Weeknd (con “Blinding Lights”).

Otros han triunfado apostando por el pop vivaz en su vertiente más anglo, caso de Lady Gaga y Ariana Grande con Rain On Me o Watermelon Sugar de Harry Styles.

