Gwyneth Paltrow posa desnuda para celebrar su 48 cumpleaños

Desde entonces, lo que comenzó como un blog en el que la intérprete desgranaba sus consejos holísticos de cuidado diario, siempre cuestionados por expertos y rodeados de polémica, acabó convirtiéndose en Goop, un portal de estilo de vida y una firma de cosmética que abarca desde cremas faciales hasta suplementos alimenticios, valorado en 214,5 millones de euros (250 millones de dólares), según The New York Times.

You May Also Like