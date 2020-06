Gwyneth Paltrow lanza vela con olor a su ‘orgasmo’

La actriz viene con una nueva vela. Tras el éxito de “This Smells Like My Vagina”, Gwyneth Paltrow, de 47 años, presentó su última vela perfumada Goop llamada “This Smells Like My Orgasm”, durante una visita virtual en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.

Según explicó en la televisión estadounidense a Jimmy Fallon, la actriz y empresaria presentó ” This Smells Like My Orgasm (Esto huele a mis orgasmos)”, una idea que consideró “punk y feminista”.

El nuevo producto de Paltrow por ahora está disponible para clientes en Estados Unidos por un valor de 75 dólares. “Esta mezcla está hecha con toronja agria, neroli y bayas de cassis maduras, mezcladas con té de pólvora y esencia de rosa turca”, explica la etiqueta de la nueva vela. “Es un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo”.

En The Tonight Show , Paltrow explicó al conductor: “Podría ser para ti, pero también para regalarle a tu esposa”. Además, durante la entrevista, Moses Martin -de 14 años, uno de los dos hijos que tuvo con su exesposo Chris Martin , el líder de Coldplay- hizo una breve aparición y contó que está enfocado en la música, igual que su padre.