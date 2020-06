Gwyneth Paltrow lanza su nueva línea de velas aromatizadas con olor a orgasmo

Tampoco nos hagamos ahora los sorprendidos al leer el titular como si cada vez que saliese una noticia de Gwyneth Paltrow no esperásemos lo mejor de ella. Porque sí, la hija adoptiva de Talavera de la Reina, en Toledo (estudió allí en la década de los 80 y aún guarda relación su ‘madre española’), siempre consigue superarse a sí misma en cada información nueva de la que es protagonista.

Su polémica web, Goop, sobre cuidados y estilo de vida, es un auténtico hervidero de productos y estudios a medio camino entre el capitalismo salvaje y el absurdo por el absurdo, desde recomendar a sus lectores y lectoras estar en el peso mínimo para vivir hasta una línea de ropa interior ideada para amantes del bondage (y cuya venta estrella era un látigo de cuero “suave” al módico precio de 260 euros).

Lo último, y esto cada seguidor de la actriz de Se7en o de la saga Iron Man (aunque ella no recuerde en la mayoría de ocasiones ni en qué películas del Universo Marvel ha salido o quiénes han sido sus compañeros de aventuras) lo sabe, fue el tema de las velas.

Estas eran aromatizadas y se vendieron realmente bien. Normal, teniendo en cuenta que el marketing consistía en que el olor de los cirios era el de su vagina. Inolvidable, como que poco después tuvo que salir a explicarlo y dejó bien claro que si hay que huir, que sea hacia adelante: admitió que iba drogada cuando las creó.

Pero ya había miles de personas que habían pagado 75 dólares por una de ellas, que en realidad estaban con geranio, bergamota cítrica, cedro y rosa de Damasco, siendo This Smells Like My Vagina solo un nombre muy comercial y atrayente.

Pero nadie se sintió defraudado con el olor a vagina de Gwyneth Paltrow y ahora ella, siguiendo esa línea de nombres sugestivos ha decidido que sus siguiente vela en el catálogo tenga una acogida similar, por lo que la forma de venderla debía ser parecida. Y de la vagina hemos pasado al orgasmo.

This Smells Like My Orgasm es la nueva candela a la venta en Goop y ya se puede adquirir para ambientar el hogar. Y, además, los “ingredientes” parecen muy saludables: pomelo, azahar, bayas de Cassis (también llamado grosella negra), té negro y rosas de Turquía.

La intérprete de 47 años lo ha dado a conocer en una entrevista por videoconferencia en el programa de Jimmy Fallon y, además, daba su propio toque de marketing para quien quiera adquirir su propio aroma a orgasmo: “Hasta la caja está decorada con fuegos artificiales”. Muy sutil ella.