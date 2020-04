Gwyneth Paltrow dona un vestido de Óscar y Thalía un espacio en su videoclip

Si la semana pasada Leonardo DiCaprio y Robert De Niro iniciaron una subasta benéfica para acompañarlos y participar en el rodaje de “Killers of the Flower Moon” , la próxima película de Martin Scorsese, y acudir a su estreno, ahora son la actriz Gwyneth Paltrow y la cantante mexicana Thalía las que lanzan un nuevo reto de solidaridad con los que menos tienen.

