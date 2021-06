Gustavo Alfaro se queda tranquilo con rendimiento de Ecuador en Brasil, pero cuestiona al árbitro Alexis Herrera por dos acciones | Fútbol | Deportes

“Los partidos se juegan en función de conjunto, y la verdad es que Ayrton (Preciado) cumplió con las cosas que tenía que cumplir. Nos faltó tener una combinación, porque creo nosotros trabajamos para cerrarle todos los circuitos colectivos que tenía Brasil para no poder entrar, y de pronto nos pasaba que a veces no podíamos darle precisión a la salida con pelota para explotar la velocidad que puede tener Ayrton o la potencia que podía tener Alan (Franco) para trabajar por afuera. Creo que en líneas generales (Ayrton) cumplió un buen partido hasta que también sintió un poco de fatiga por el hecho del desgaste. La idea nuestra fue tratar de tenerlo a Brasil lo más lejos posible de nuestra zona y para eso necesitábamos los desdobles físicos, y ese trajín lo iban a sentir los volantes”, precisó Alfaro, preguntado por la inclusión del atacante del Santos Laguna.

