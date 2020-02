Gusmao anuncia su candidatura presidencial

“Estoy consciente de que no soy la persona más adecuada para realizar la tarea. Es cierto que empiezo a sentirme cansado tras 25 años de fuertes responsabilidades y siempre he alimentado el sueño de que tras la independencia podría dedicarme a cultivar calabazas y criar animales”, declaró ante un entusiasmado auditorio.

