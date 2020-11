Guillermo Moreno, un abogado ciego que desafió al sistema

Se incorporó como profesor con algo de temor, porque no tenía idea cómo iban a reaccionar los estudiantes al saber que una persona invidente les iba a impartir clases, pero por su personalidad fuerte, sentido del humor y capacidad de relacionarse con las personas, no tuvo problemas.

Al regresar a Panamá, el panorama no cambiaba cuando buscó trabajo. Intentó ingresar a distintas empresas, pero no se le daba oportunidad por tener una discapacidad visual; hasta que se encontró con una de las profesoras del Iphe, donde hizo su primaria, y fue entonces contratado como asesor legal, ganando una suma de 400 dólares en ese entonces.

En aquella época, los colegios no estaban preparados para recibir a estudiantes con discapacidades. No había muchos textos en sistema braille, y la metodología que utilizaban los profesores con los demás estudiantes no podía ser la misma para Moreno. Hubo altas y bajas, pero Guillermo siempre demostró ser capaz de salir adelante y aprender como fuera.

Su discapacidad visual, causada por un glaucoma congénito (anomalía que daña al nervio óptico) desde los seis años, y crecer en la época de 1956, cuando no habían suficientes avances tecnológicos, no fueron obstáculos para que Guillermo Moreno desarrollara sus capacidades y se convirtiera en un profesional del Derecho.

