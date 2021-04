Guillermo Lasso: “Ecuador y Estados Unidos volverán a ser grandes aliados bajo una visión de progreso y bienestar”

En su discurso como mandatario electo, prometió un gobierno de cambio “sin dejar a nadie atrás”. “Hoy podremos dormir en paz y en calma. Yo no llego con una lista de a quiénes quiero perseguir ni ver en la cárcel. Yo quiero ver a todos los ecuatorianos libres , que no tengan miedo al gobierno (…), que expresen sus opiniones con libertad”, sostuvo.

