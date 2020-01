Guillermo Ferrufino: sus bienes y ‘socios’

La alegada solvencia económica que decía tener Ferrufino fue cuestionada en 2012 nada menos que por su propio suplente en la curul de diputado, Luis Corbillón, quien dijo que Ferrufino “estaba limpio, no tenía un centavo en el bolsillo [y] por eso me escogió como suplente […] no tenía ni 10 mil dólares; el que corrió [pagó] con la campaña fui yo”, dijo.

La Prensa realizó no menos de 10 llamadas y envió varios correos electrónicos a Máximo Menéndez, vendedor de la propiedad, pero no respondió. Curiosamente, en 2009, Menéndez había pedido un préstamo de 73 mil 500 dólares, poniendo la propiedad en garantía hipotecaria por seis años, pero canceló tres años después.

