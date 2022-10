Guillermo del Toro se destila a sí mismo en la odisea animada de ‘Pinocchio’

“Lo he hecho desde que empecé de niño. Fundé una compañía que hizo ‘stop-motion’ en efectos de maquillaje por más de una década. Empezamos el movimiento en México antes de hacer ‘Cronos’ (…) He estado haciendo animación consistentemente en la ultima década y este proyecto lo he estado preparando quince años casi”, dijo.

En la actual fiebre por revitalizar el mito de la marioneta de madera con espíritu de niño, el mexicano Guillermo del Toro se desmarca con su particular visión de Pinocho, una bella película en animación “stop-motion” en la que no falta ni una sola de las constantes que marcan su cine.

You May Also Like