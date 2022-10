Guillermo del Toro presenta a distancia ‘Pinocchio’ por primera vez en México

“Es una película que busca animar a los muñecos de manera diferente, no es una película que se trate de hacer ligera o simpática, tiene humor, tiene tristeza, tiene momentos de lágrimas, de acción, pero no está hecha condescendiendo de manera vertical hacia el publico”, ahondó Del Toro en el video de poco más de dos minutos que el público presenció antes de que corriera la cinta.

“Lamento muchísimo no estar ahí hoy por motivos personales de causa mayor (…) esta película que van a ver nos tardamos 14 o 15 años en hacerla, la mitad de mi carrera, porque se quiso hacer demostrando que la animación es arte, es cine y no es un género hecho para niños”, aseguró el mexicano.

