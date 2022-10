Guillermo Almada calificó goleada a Toluca como ‘un accidente’Mediotiempo

“ No hemos ganado nada, lo tenemos clarísimo y se lo dije a los futbolistas . Los pies sobre la tierra y nadie va a entregar el título antes de jugar, tenemos que demostrarlo dentro de la cancha. Tuvimos más efectividad que en finales anteriores, erramos muchas situaciones. Los goles son los que suben al marcador, no los méritos, hoy tuvimos esa efectividad por momentos y tenemos que seguir por este camino”.

“ Son accidentes que pasan en el futbol . Siempre recalco que la mejor manera de defender el gol que hacemos es ir a buscar el otro, es nuestro ADN. La diferencia en el futbol y con Toluca no es esta, son accidentes que ocurren y no nos vamos a engañar . Los próximos 90 minutos en Pachuca van a ser muy duros y tenemos que preparar a los jugadores, recuperarlos del gran esfuerzo que hicieron”, dijo al término del encuentro.

