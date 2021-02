Guía para empezar a invertir con poco dinero

Uno de los errores más comunes al querer invertir es pensar que con poco dinero no se puede comenzar. Es cierto que hasta hace poco no era fácil encontrar productos que permitiesen la entrada con cantidades reducidas, pero ahora si se quiere empezar con 100 euros el abanico para hacerlo es amplio . Lo importante, en todo caso, es mover ficha cuanto antes. Por ejemplo, con 100 euros iniciales, y una aportación complementaria de 100 euros al mes durante 20 años, se podrían obtener 45.000 euros, de los cuales más de 19.600 euros corresponderían a la rentabilidad. Para ello sería necesario la contratación de un producto con un 5.16% de rentabilidad anual, según los cálculos de la calculadora de inversión a largo plazo de Finect. Además, si el vehículo al que se quiere acceder exige una entrada más alta siempre se pueden ahorrar las primeras aportaciones en uno sin riesgos que aporte algo de rentabilidad hasta lograr la cantidad necesaria . Es el caso de la cuenta remunerada de MyInvestor, con la que durante el primer año resulta posible sumar un 1% de rentabilidad.

