Guía de recomendaciones para las personas que viajen o vuelvan de zonas afectadas por el coronavirus

El nuevo tipo de coronavirus, que produce la enfermedad denominada COVID-19, ya ha infectado a cinco personas en España que han dado positivo en las pruebas realizadas. Aún así, la Organización Mundial de la Salud no ha decretado la restricción en los viajes ni en el comercio internacional, a unque sí recomienda evitar viajar a las zonas afectadas si no es necesario.

You May Also Like