Guerra: ‘reforma electoral a estas alturas no es saludable’

También hizo hincapié, en que no es saludable el proyecto de ley 823, que busca que las papeletas de votación no sean incineradas, tras el conteo de votos, sino que el TE y los delegados electorales las guarden por un periodo de 30 días.

El abogado dijo llevarse bien con miembros de otros colectivos, no solo del PRD. En ese sentido, se le consultó si se declarará impedido en algún caso de Cambio Democrático (CD), puesto que como funcionario de la Fiscalía Electoral, defendió la posición favorable de la entidad de que no se expulsara ni se les revocara el mandato a 15 diputados de ese colectivo.

El magistrado, que lleva a cuestas las críticas por su cercanía a la cúpula de hoy partido en gobierno, manifestó que jamás negará que viene del PRD, pues su militancia fue fuerte en ese partido, pero que los ciudadanos pueden confiar en que él hará un trabajo “independiente”, pues “siempre que me encomiendan una tarea la hago en beneficio de los demás, no en beneficio propio”.

Fuentes del TE dijeron que a Guerra le tocaría designar nuevos funcionarios en algunas direcciones del TE. Por ejemplo, en la Secretaría General, Registro Civil y Comunicaciones, sin embargo, dijo que “no he cambiado ninguna dirección, habrá que hacer uno u otro cambio, pero no vengo con el afán de destituir a nadie”.

