Guerra en Ucrania: en qué consiste la “fórmula de paz” propuesta por Zelensky (y qué respondió Rusia)

Sin embargo, el mandatario afirmó que un eventual fin de las hostilidades no bastará y que la independencia de su país seguirá “en peligro”. ¿La razón? Ucrania no forma parte de ninguna alianza y, por ello, demandó nuevo tratado internacional que garantice su seguridad y soberanía .

No obstante, Zelensky advirtió que no aceptaría una paz “a cualquier costo ” y así quedó en claro en su llamada “fórmula para la paz”.

