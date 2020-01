Guerra en el Vaticano por la posible falta del visto bueno de Ratzinger a un libro en el que se defiende el celibato

Una auténtica guerra interna se desencadenó en el Vaticano la pasada noche cuando algunos medios, entre ellos el Corriere della Sera, publicaron una versión filtrada por una persona que no quiso identificarse y que se definió cercana al pontífice emérito, según la cual “Benedicto XVI no ha escrito el libro a cuatro manos con el cardenal Sarah ” sino que se trata “de una operación editorial mediática , de la que Benedicto no quiere formar parte y es totalmente ajeno “.

