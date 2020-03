Guerra de precios y virus hunden de nuevo el crudo

El petróleo tuvo una difícil semana con algunas de las mayores caídas en sesión de su historia, en particular el miércoles cuando se hundió un 24%. El crudo enfrenta la caída de la demanda acentuada por la pandemia pero también una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que no lograron un acuerdo para recortar producción y sostener precios, tras lo cual Riad aumentó su producción.

You May Also Like