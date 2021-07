guerra de precios en el sector lácteo que enfrenta a ganaderos, industria y supermercados

Desde 2015, se estima que han cerrado unas 5.000 granjas debido a su precaria situación, aunque no solo ha influido el bajo precio al que se paga la leche sino que también ha sido decisiva la desaparición de las cuotas lácteas (cantidad máxima que cada explotación podía vender). “Las explotaciones que sobreviven lo hacen porque son negocios familiares en los que si no cobra alguien no pasa nada y tienen otras fuentes de ingresos , como la venta de terneros o la venta de estiércol, con lo que compensan las pérdidas de la leche”, sostiene Fernández.

You May Also Like