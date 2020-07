Guatemala validó estatus e inmunidad de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli

El Gobierno de Guatemala emitió una serie de documentos, a principios de este mes, en los que reconoce directamente la calidad de Diputados Centroamericanos de Ricardo y Luis Martinelli Linares, con la inmunidad y demás prerrogativas que el cargo involucra.

El 30 de junio pasado, se envió una notificación oficial a la Policía Nacional Civil para que les diera las “consideraciones necesarias” a los Martinelli Linares para su ingreso al país, pese a la pandemia de COVID-19.

Mediante el oficio 1726-2020, firmado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández Recinos, se le instruye a la Policía que se “tomen las consideraciones necesarias” con los Martinelli Linares, a pesar de que las fronteras estaban cerradas por la pandemia.

Y cuando los Martinelli Linares ingresaban al país, el director general de la Policía Nacional Civil, Carlos Roberto Tohom Escobar, les selló su carpeta de diputados y les pidió a las autoridades correspondientes “observar estrictamente las disposiciones emanadas del Acuerdo Sede entre el Gobierno de Guatemala y el Parlamento Centroamericano, concediendo al portador (los Martinelli Linares), los privilegios, inmunidades y consideraciones debidas a su alta investidura”.

Mientras que otro documento oficial de la Presidencia de Guatemala, que dicta disposiciones sanitarias por la pandemia de COVID-19, establece que el cierre de las fronteras del país excluirá solo a guatemaltecos, residentes permanentes y al “Cuerpo Diplomático acreditado en el país”.

Acatando estas instrucciones, el subcomisionado de Policía, Juan Francisco Sequén, secretario general técnico de la Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil, giró las “instrucciones de trabajo” a sus unidades con relación a los diputados panameños.

El Gobierno guatemalteco cerró sus fronteras por el COVID-19, pero hizo una serie de exclusiones que fueron promulgadas en la Gaceta Oficial, entre las cuales están los diplomáticos.

Por otro lado, el abogado de los Martinelli Linares en Guatemala, Denis Cuesy, presentó ayer ante un Juzgado de Paz una diligencia de exhibición personal para exigir la inmediata liberación de los diputados panameños, quienes, aseguró, se mantienen detenidos de manera ilegal.

Cuesy planteó que la detención de sus clientes viola la Constitución Nacional de Guatemala, la Convención de Viena y el Decreto Sede entre ese país centroamericano y el Parlacen.

Agrega que las normas antes citadas obligan a Guatemala a reconocer la inmunidad de jurisdicción del Parlacen sobre las autoridades administrativas nacionales, la cual se deriva a sus diputados, por lo que le toca a este organismo decidir si levanta o no la inmunidad de sus parlamentarios.

Sostiene que los Martinelli Linares fueron elegidos democráticamente ante el Parlacen y que Guatemala reconoce los compromisos y la jurisdicción del organismo regional.

Denunció que, en completa violación a la inmunidad de los diputados, autoridades guatemaltecas les decomisaron sus carnés diplomáticos y los detuvieron ilegalmente.

En declaraciones a Panamá América anoche, Denis Cuesy dijo que el 30 de junio pasado, cuando sus clientes ingresaron a Guatemala, el Gobierno, a través de la Secretaría General Técnica de la Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil, les reconoció directamente su estatus de diplomáticos.

Añadió que esto se hizo cumpliendo con los derechos gubernativos de Guatemala y sus disposiciones presidenciales, mediante la cual el presidente Alejandro Giammattei, decretó el Estado de calamidad pública y toque de queda para prevenir la propagación de la COVID-19.

Recordó que no podía ingresar a este país ninguna persona común y corriente, salvo quienes fueran diplomáticos, tal como fue el caso de los diputados suplentes panameños.

Dijo que con esto se reconoció que los Martinelli Linares cuentan con investidura diplomática en Guatemala, ya que ellos se identificaron con el carné que les emitió el Parlacen en julio de 2019.

“El día que a ellos los capturan, el pasado 6 de julio, se les arrebatan sus cartillas del Parlacen y les dicen que las mismas no tienen ninguna validez; no obstante, allí está el sello con el cual ellos entraron a Guatemala y les confeccionaron sus salvoconductos”, enfatizó el jurista.

Sin embargo, agregó, “a pesar de esto los ponen en prisión preventiva porque el Gobierno de los Estados Unidos los está requiriendo, violándoles todos sus derechos y garantías fundamentales”.

