Guatemala: Ricardo Martinelli Linares pide más tiempo para defenderse e insiste en su pertenencia al Parlacen

Este miércoles, en su respuesta a la Sala Segunda de Apelación, Cuesy insiste que la detención de su representado se llevó a cabo “de forma arbitraria y antojadiza”, ya que como “diputado” del Parlacen, “goza de inmunidad y requiere de tiempo para recabar todos los documentos que acreditan ese extremo”. Hasta que eso no sea resuelto, según Cuesy, no procede la extradición.

You May Also Like