Guatemala: niegan amparo a Ricardo Martinelli Linares

La Sala Segunda -en su fallo del 11 de septiembre- señala que, tras escuchar el audio que documenta la audiencia y de analizar un informe emitido por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Financieros, concluye que los jueces han actuado en el ejercicio de las facultades y en atención a la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición. Sobre los 15 días solicitados por la defensa, la Sala remarca que todavía no se había pronunciado el Ministerio Público de Guatemala, por tanto, “el momento procesal oportuno para hacer la solicitud [de los 15 días] aún no había acaecido”.

