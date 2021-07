Guatemala – México en vivo: Copa Oro 2021 en directo

En su primer partido, las cosas no salieron nada bien para ‘El Tri’. En los primeros minutos del partido, sufrieron la lesión de Hirving Lozano, quien no podrá continuar en este certamen y vijará a Italia para comenzar con su recuperación. Además, el resultado fue un empate sin goles, situación inesperada por propios y extraños, ya que los actuales campeones lucían como claros favoritos ante Trinidad y Tobago. Por si esto fuera poco, la afición volvió a incurrir en el grito homofóbico al momento del despeje del portero, lo que hizo que el duelo ante los trinitarios tuviera que pararse durante algunos minutos.

You May Also Like